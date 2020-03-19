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“الضمان”: تخصيص 50% من إيراد تأمين الأمومة السنوي لمساعدة غير المقتدرين

منذ ساعتين

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رانيا الصرايرة

عمان- كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (50%) من الإيرادات الخاصة بتأمين الأمومة لعام 2020 من أجل تقديم مساعدات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى، وذلك بموجب أمر الدفاع الصادر عن دولة رئيس الوزراء بهذا الخصوص وضمن حزمة إجراءات مؤسسة الضمان المتماشية مع توجهات الحكومة في التخفيف على كافة القطاعات الاقتصادية والمواطنين في ظل الظرف الاستثنائي الذي تشهده البلاد بسبب أزمة فايروس كورونا المستجد.

ويشار إلى أن مؤسسة الضمان كانت قد اتبعت سلسلة من الإجراءات لمساندة القطاع الخاص والمواطنين لتجاوز الأوضاع الراهنة.

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