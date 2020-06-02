“الضمان” تدعو الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاما للتسجيل في خدماتها الإلكترونية

عمان- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاما، ولم يسبق لهم التسجيل في خدماتها الإلكترونية، الى المبادرة بإنشاء حساب شخصي من خلال موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) وذلك للتمكن من الاطلاع على تفاصيل اشتراكهم بالضمان كافة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة بما فيها خدمات أمر الدفاع وتسهيل التواصل معهم بخصوص جميع البرامج التي تقدمها المؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه وبحسب المادة 4 من قانون العمل الأردني، يسمح لمن أكمل الـ16 عاما العمل دون أي تمييز، شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الادنى للأجور المعتمدة. واشارت إلى أن الأفراد الذين قاموا بالتسجيل على موقعها تجاوز عددهم 800 ألف شخص، مبينةً أن عملية التسجيل في الخدمات الالكترونية مكنت المؤسسة من تحديد شريحة واسعة من المؤهلين للاستفادة من برامجها والتواصل معهم من خلال الرسائل النصية، ودعوتهم للتقدم بطلبات الاستفادة منها. وتواصلت المؤسسة نهاية الاسبوع الماضي مع نحو 60 الف مؤمن عليه، ممن لديهم حسابات شخصية على موقعها ودعتهم للتقدم بطلبات للاستفادة من برنامج “مساند”.

كما قامت المؤسسة بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية بتحديد نحو 35 ألف مواطن مؤهل للاستفادة من نفس البرنامج، مبينة أن التسجيل بنافذة الخدمات الالكترونية سيمكن صاحب الحساب من الاطلاع على بياناته والاستعلام عن مدى استحقاقه للاستفادة من برامج المؤسسة.

وبينت ان انشاء حساب شخصي على خدماتها أصبح متاحا بسهولة، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع والضغط على خيار التسجيل لتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة منه.-(بترا)