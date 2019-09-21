“الضمان” تدعو العاملين في القطاع غير المنظم للاشتراك الاختياري

عمان- الغد- دعا الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي الأردنيين العاملين في قطاعات العمل غير المنظمة (الاقتصاد غير الرسمي) إلى الاستفادة من المنافع التأمينية الواردة في قانون الضمان الاجتماعي وتحديداً في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك من خلال الاشتراك بصفة اختيارية بالضمان، موضحاً أن الاشتراك الاختياري متاح لكل أردني لا يعمل بسوق العمل الأردنية أو إذا كان يعمل ولكن في القطاعات غير المنظمة (غير المرخصة لدى الجهات الرسمية).. شريطة أن يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره ولم يتجاوز سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى إذا كان اشتراكهما بالضمان لأول مرة، حيث بإمكان الراغب بالاشتراك أن يتقدم لمؤسسة الضمان بطلب الاشتراك الاختياري الذي أتاحته المؤسسة حالياً من خلال تطبيقاتها على الهواتف الخلوية وايضاً من خلال موقعها الالكتروني.

وأضاف بأن الشمول الاختياري بمظلة الضمان مهم ولا سيما للعاملين في القطاع غير المنظم الذين لا تستطيع مؤسسة الضمان حالياً شمولهم إلزامياً كونها تتعامل في الشمول الالزامي مع جهات عمل مسجلة ومرخصة رسمياً، في حين أن العاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية يعملون في قطاع غير مرخص ومن أمثلة ذلك البائع الجائل أو باعة الأرصفة والبسطات أو العاملين في بعض القطاعات والمهن الإنشائية لحسابهم الخاص أو لحساب الغير وبدون ترخيص وغيرهم حيث تُقَدّر نسبة العاملين في القطاع غير المنظم (الاقتصاد غير الرسمي) بحوالي 35% من المشتغلين في المملكة.. وتبقى الفرصة أمام أي أردني يعمل في هذا القطاع للاشتراك الاختياري بالضمان مما يوفر لهم إمكانية الحصول مستقبلاً على راتب التقاعد أو راتب العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لأسرهم من بعدهم في حال وقوع الوفاة خلال فترة اشتراكهم.

وبيّن الصبيحي بأن عدد المشتركين اختيارياً بالضمان وصل حالياً إلى 70 ألف مشترك، موزعين ما بين أردني مقيم خارج الوطن وأردنيين داخل المملكة متعطلين عن العمل أو عاملين في القطاع غير المنظم أو ربات منازل أردنيات متفرغات لشؤون أسرهن.