“الضمان” تدعو المؤمن عليهم من شمولهم بنظام المهن الخطرة قبل الاستقالة

عمان- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المؤمن عليهم ممن تم شمولهم في نظام المهن الخطرة واستكملوا شروط التقاعد المبكر، إلى ضرورة التنسيق مع ضابط ارتباط المنشأة لمراجعة المؤسسة والتأكد من صحة شمول العاملين لديه في نظام المهن الخطرة والاطلاع على فترات اشتراكهم بها، وذلك قبل لجوئهم إلى تقديم طلب الاستقالة من العمل والتقدم بطلب تخصيص الراتب التقاعدي.

واوضحت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح للعامل في المهن التي تم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي والذي أصبح نافذاً بتاريخ 2015/3/1 ، إمكانية تقدم المؤمن عليه الذكر، بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن 45 من عمره على أن يكون لديه 216 اشتراكاً بالضمان، وأن يكون للمؤمن عليها 180 اشتراكاً بالضمان .

كما اشترط أن يكون للمؤمن عليه فترات عمل في تلك المهن لا تقل عن 60 اشتراكاً، وذلك خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب، وأن تكون المنشأة التي عمل لديها المؤمن عليه قد قامت بتأدية ما نسبته 1 بالمئة من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة التي تم تحديدها في جدول خاص ملحق بنظام المنافع التأمينية.

–(بترا)