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“الضمان” تدعو المنشآت المدينة للمؤسسة للاستفادة من تخفيض فوائد التقسيط

منذ 39 دقيقة
المبنى الرئيسي لمؤسسة الضمان الاجتماعي في عمان -(تصوير: ساهر قدارة)
المبنى الرئيسي لمؤسسة الضمان الاجتماعي في عمان -(تصوير: ساهر قدارة)

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عمان- الغد- دعا الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي كافة المنشآت التي ترتّبت عليها مديونية للضمان إلى الاستفادة من قرار مجلس إدارة المؤسسة المتضمن تخفيض فائدة تقسيط المبالغ المستحقة عليها بنسب متفاوتة والذي بدأ تطبيقه من بداية الشهر الحالي ويستمر حتى نهاية هذا العام.

وبين أن نسبة فوائد التقسيط تتراوح ما بين 5% إلى 8% وذلك حسب مبادرة المنشآت بالتقدم بطلب تسوية مديونيتها وتقسيطها، حيث ستكون نسبة فائدة التقسيط 5% على المنشآت التي بادرت أو ستبادر بالسداد والتقسيط خلال الفترة من 1/8/2019 ولغاية 30/9/2019، وسترتفع النسبة إلى 6% للمنشآت التي تتقدم بالطلب خلال شهر تشرين الأول، فيما ستكون نسبة الفائدة المعتمدة للتقسيط 7% للمنشآت التي تبادر بالتقسيط خلال شهر تشرين الثاني، أما المنشآت التي ستبادر بالتقسيط خلال شهر كانون الأول من العام الجاري فستكون نسبة الفائدة عليها 8% عند التقدم بالطلب.

وأفاد الصبيحي أن هذا القرار يهدف للتخفيف على المنشآت المدينة للضمان مراعاةً للأوضاع الاقتصادية التي تواجهها، وللإسهام بتخفيف الأعباء المالية عليها وتحفيزها على سداد مديونيتها بالسرعة الممكنة كون نسبة الفائدة ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً وهي 9% بعد تاريخ 31/12/2019، موضحاً أن المنشآت التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة مع مؤسسة الضمان غير مشمولة بقرار التخفيض.

وكشف أن المديونية التراكمية على عدد من المنشآت المسجّلة في الضمان بلغت (350) مليون دينار من ضمنها (90) مليوناً مشمولة باتفاقيات تقسيط نافذة حالياً.

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