الضمان تدعو المنشآت لتحديث بيانات ضباط ارتباطها

عمان – دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنشآت المسجلة لديها إلى تحديث بيانات ضباط ارتباطها قبل انتهاء الفترة المحددة الشهر الحالي، لغايات تمكينها وضباط ارتباطها من استخدام الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة والتي ستطلقها تباعاً خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال مدير المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلةفي بيان صحفي: إن المؤسسة ستحظر خدماتها عن المنشآت التي لا تستجيب ولا تحدث بيانات ضباط ارتباطها، وأن المنشآت التي تستخدم 10 عاملين فأكثر ستكون مُلزَمة اعتباراً من مطلع شهر أيلول المقبل باستخدام الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، وهي غير مُخيّرة في ذلك، بما فيها خدمات الإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل التي سيتم إطلاقها الشهر المقبل بما يمكّن المؤسسة من تقديم خدمة متميزة سواء للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات العمل أو المنشآت التي يعملون بها.

واضاف ان على ضابط ارتباط المنشأة الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) للحصول على النموذج المعد لهذه الغاية من زاوية النماذج والطلبات، أو مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة للحصول على هذا النموذج وتعبئة البيانات المطلوبة وتفعيله من فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته، منبها إلى أن المعلومات المقدمة في النموذج هي إقرار من ضابط الارتباط بدقتها وصحتها.

وأكد أهمية قيام ضابط ارتباط المنشأة بتوقيع النموذج من المفوض بالتوقيع لدى منشأته أو المصادقة على التوقيع من البنك المعتمد لدى المنشأة في حال عدم تمكن المفوض بالتوقيع من مراجعة المؤسسة، وبعد ذلك عليه مراجعة فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته ليتم تحديث البيانات بشكل مباشر وفوري.-(بترا)