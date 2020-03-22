“الضمان” تدعو غير المقتدرين فوق سن 70 للتواصل عبر مركز اتصالها

عمان-الغد- قرر فريق إدارة الأزمات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في اجتماعه المنعقد حالياً برئاسة الدكتور حازم الرحاحلة مدير عام المؤسسة النظر في تقديم إعانات عينية عاجلة للمواطنين فوق سن السبعين من غير المقتدرين ممن يعيشون ظروفاً وأحوالاً معيشية صعبة، وبحاجة إلى مساعدات عاجلة على شكل مواد غذائية.

ودعا الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي اي مواطن فوق سن السبعين وبحاجة إلى مساعدة وإعانة غذائية إلى التواصل مع مركز اتصال خدمات الضمان على أحد الرقمين:

065502626

065502615

من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً حيث ستقوم المؤسسة باستقبال طلباتهم والتحقق من مدى احتياجهم بالتنسيق مع الجهات المعنية..

وأضاف بأن هذا التوجّه يندرج ضمن إجراءات المؤسسة في تخفيف أعباء الأزمة الراهنة على الوطن والمواطن، وهو تنفيذ لأمر الدفاع رقم (1) لسنة 2020 الصادر عن دولة رئيس الوزراء بخصوص وقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان ومن ضمنها تخصيص 50% من إيراد تأمين الأمومة لغايات تقديم إعانات لغير المقتدرين من المرضى وكبار السن.