الضمان تدعو لتحميل تطبيقها على الهواتف الذكية

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المؤمّن عليهم وجمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية تحت مسمى “الضمان الاجتماعي الأردني”، لتصلهم أخبارها ونشاطاتها كافة عبر خدمة الإشعارات، وما يقدمه التطبيق من خدمات إلكترونية شاملة.

وأفادت المؤسسة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن خدمة الإشعارات عبر تطبيقها تسهم في وضع متلقي الخدمة من المواطنين وجمهورها بصورة أخبار ونشاطات ومواضيع الضمان الاجتماعي المختلفة أولاً بأول.

وأوضحت المؤسسة أن تحديث التطبيق أو تحميله يكون من خلال الدخول على متجر التطبيقات (app store) أو (google store) واختيار تطبيق “الضمان الاجتماعي الأردني” والضغط على خيار التحميل أو التحديث. بترا