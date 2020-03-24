“الضمان” تستقبل إلكترونيا طلبات غير المقتدرين من عمال المياومة والمواطنين فوق 70

عمان-الغد– أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مساء اليوم الثلاثاء بتوجيه ومتابعة من فريق إدارة الأزمات الذي يرأسه مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة خدمة إلكترونية جديدة لاستقبال طلبات الحصول على مساعدات عينية تستهدف عمال المياومة ممّن تأثروا بالأزمة الراهنة، وكذلك المواطنين غير المقتدرين فوق سن السبعين.

وقال الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي بأن هذه الخدمة تأتي للتسهيل على المواطنين غير المقتدرين وتمكين المؤسسة من استقبال طلباتهم والتعامل معها بسرعة ودقة، حيث سيتم التنسيق مع السجل الوطني الموحد لدى صندوق المعونة الوطنية للتحقق من الأسماء المستحقة للدعم، مضيفاً أن تقديم الطلبات سيكون من خلال الرابط التالي:

https://service1.ssc.gov.jo/sscaid/

مؤكداً على ضرورة الدخول للرابط من خلال الهواتف الخلوية الذكية من أجل تحديد مكان السكن بدقة لتسهيل وصول المساعدة.

أكد بأن مركز اتصال خدمات الضمان سيستمر أيضاً باستقبال اتصالات المواطنين فوق سن السبعين من غير المقتدرين مع ضرورة أن يقوموا بتزويدنا بأرقامهم الوطنية وأرقام هواتفهم النقالة وعناوينهم على أحد الرقمين:

065502626

065502615

وحث الصبيحي عمال المياومة غير المقتدرين وكذلك المواطنين غير المقتدرين ممن تجاوزوا سن السبعين على استخدام الرابط الالكتروني المذكور أعلاه لتسهيل تقديم طلباتهم والإسراع بمعالجتها من قبل المؤسسة تمهيداً لإيصال المساعدات العينية للمستحقين منهم في أسرع وقت ممكن.