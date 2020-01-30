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الضمان تستقبل طلبات سلف المتقاعدين على نظام المرابحة الاسلامية اعتباراً من التاسع من الشهر المقبل

منذ 52 دقيقة
مبنى الضمان الاجتماعي تصوير ساهر قدارة

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عمان- الغد – أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها ستبدأ باستقبال طلبات الاستفادة من السلف التقاعدية وفق الآلية الجديدة لمنح سلف تقاعدية مبنية على نظام المرابحة الإسلامية اعتباراً من التاسع من شباط المقبل.
وبينت المؤسسة أنها ستستقبل بهذا التاريخ طلبات المتقاعدين الأردنيين وأبناء قطاع غزة والضفة الغربية المقيمين في المملكة الراغبين بالاستفادة من تلك السلف من خلال فروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
يُذكر ان المؤسسة استحدثت هذه الخدمة تلبية لرغبة شريحة واسعة من المتقاعدين التي تفضل الحصول على هذه السلف وفق نظام المرابحة الإسلامية.

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