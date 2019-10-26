“الضمان” تستقبل طلبات ورثة المؤمن عليهم لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية

عمان – الغد – قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن المؤسسة بدأت باستقبال طلبات تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية من قبل الورثة المستحقين عن المؤمن عليهم المتوفّين خارج الخدمة المشمولة بالضمان (خلال مدة الانقطاع عن الضمان) لغايات احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعة لهم بهدف حفظ حقوقهم.

وأوضح أن هذا الراتب يصرف لهم من بداية الشهر الذي يتقدمون فيه بالطلب، مبيناً أن تقديم الطلبات لهذه الغاية متاح في كافة فروع ومديريات المؤسسة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من الشهر الحالي لكن الصرف الفعلي للرواتب سيكون بعد إصدار المؤسسة أسس وتعليمات لهذه الغاية.

وأضاف الصبيحي أن هذا الإجراء يأتي بعد دخول القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ اعتباراً من 2019/10/1، الذي تضمّن أحد بنوده تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (120) اشتراكاً فعلياً ، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً عند حدوث الوفاة.

وأشار إلى أن التقدم للاستفادة من هذا التعديل متاح أيضاً للمؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ القانون المعدّل أي قبل 2019/10/1 شريطة أن يعيد الورثة المستحقون كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة في حال تم صرفه لهم سابقاً، وتسديد قيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع عن المؤمن عليه وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه وفاته وذلك على أساس أجره الاخير الخاضع للاقتطاع، على أن تسدد مبالغ التعويضات والاشتراكات اذا استحقت دفعة واحدة أو بالتقسيط.

وبين الصبيحي أن عدد الحالات السابقة التي ينطبق عليها هذا التعديل يبلغ حوالي (1100) حالة وفاة لمؤمن عليهم، حيث سيساهم هذا الإجراء بتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمؤمن عليهم وورثتهم من خلال التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية.