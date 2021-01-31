“الضمان”: تسهيلات لتجديد رخص المنشآت العاملة في قطاع الفنادق

عمان- أوعز مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة للمعنيين في المؤسسة بتسهيل إجراءات تجديد رخص المنشآت السياحية دون إلزامها بإبرام اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور الرحاحلة مع رئيس جمعية الفنادق عبد الحكيم الهندي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وجرى خلاله بحث الأوضاع الاقتصادية للفنادق السياحية جراء تطورات جائحة كورونا والقرارات والإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل المؤسسة بخصوص دعم استمرارية عمل الفنادق.

وأوضح الدكتور الرحاحلة في بيان للمؤسسة، اليوم الأحد، آلية تقسيط المبالغ المستحقة على المنشآت من ضمنها المنشآت السياحية، مشيراً إلى التسهيلات التي قدمتها المؤسسة لهذا القطاع باعتباره من أكثر القطاعات تضرراً بالجائحة، وإمكانية الاستفادة من الإعفاءات الواردة في أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020 وتعديلاته.

وأكد أن المؤسسة ستدرس إمكانية تمديد العمـل ببرنامج تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على المنشآت السياحيـة بهدف تخفيض الاشتراكـات المستحقـة على تلك المنشآت والعاملين فيها من 21.75 إلى 5.25 بالمئة.

وبين أن المؤسسة منذ بداية الجائحة تتابع أوضاع هذا القطاع وتتخذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على استدامته بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

وطالب رئيس وأعضاء الجمعية مؤسسة الضمان تمديد العمل ببرنامج تعليق تأمين الشيخوخة، وكذلك تسهيل إجراءات تقسيط المبالغ دون أي حجز أو دفع فوائد أو غرامات تأخير.

كما تطرق الاجتماع إلى أوضاع الفنادق في مدينة البترا بوصفها مغلقة وليست أكثر ضرراً وبحاجة إلى تقديم تسهيلات تسهم بإدامة أعمالها والمحافظة على استمرارية العاملين فيها، وكذلك تسهيل إجراءات تجديد التراخيص للفنادق العاملة.

–(بترا)