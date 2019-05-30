الضمان تصرف سلفا للمتقاعدين اعتبارا من اليوم

عمان- الغد– أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن جاهزيتها لتوزيع السلف إلى متقاعدي الضمان اليوم الخميس بعد الساعة الحادية عشر ظهرا.

وأضافت المؤسسة في بيانها اليوم” يستطيع متقاعدو الضمان المتقدمون للحصول على سلف من المؤسسة مراجعة فروع الضمان في المحافظات اليوم الخميس بعد الساعة الحادية عشرة ولغاية الثانية ظهراً لاستلام شيكاتهم”.

وأضاف البيان ان على الذين لم يطلبوا تحويل شيكاتهم الى الفروع، فبإمكانهم مراجعة ادارة التقاعد في وادي صقرة خلال أوقات الدوام الرسمي من التاسعة الى الثانية لاستلام شيكات السلف الخاصة بهم.