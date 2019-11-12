“الضمان” تصرف مليوني دينار من رصيد التعطل الادخاري لغايات التعليم والعلاج

عمان– قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، انه تم صرف مليونين و273 ألف دينار من رصيد التعطل الادخاري لغايات التعليم والعلاج.

وأضاف الصبيحي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، ان المؤسسة تلقت 2985 طلباً من المؤمن عليهم للسحب من أرصدتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل خلال عشرة أيام من إطلاق هذه الخدمة الكترونياً لغايات التعليم العالي والمهني لأبناء المؤمن عليهم وأيضاً لغايات المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو أحد أفراد أسرته، حيث تم قبول 1582 طلباً مستوفية للشروط، وقامت المؤسسة بتحويل المبالغ المطلوبة لأصحابها بقيمة مليونين و 273 ألف دينار.

وقال ان المؤسسة تدرس 591 طلباً تبلغ قيمة المبالغ المطلوبة لأصحابها 795 ألف دينار، فيما تم رفض عدد من الطلبات لعدم استيفائها الشروط المتعلقة بالوثائق المطلوبة.

وافاد الصبيحي، بان المؤسسة قررت قبول تقرير من الطبيب المعالج يُفيد بحاجة المؤمن عليه أو أي من أفراد أسرته لدخول المستشفى أو الحاجة لإجراء عملية جراحية لحالات طلب السحب من الرصيد لغايات العلاج، موضحاً أن الوثائق التي يتم إرفاقها سواء كانت لغايات التعليم او لغايات المعالجة يجب ألا يكون قد مضى أكثر من 30 يوماً على تاريخ اصدارها عند تاريخ تقديم الطلب.

واضاف، أن المؤسسة ستقوم بمعالجة بقية الطلبات الواردة إليها للاستفادة من هذه الخدمة وتحويل المبالغ لأصحاب الطلبات المستوفية للشروط أولاً بأول من خلال فروع بنك الإسكان وذلك بعد وصول رسالة نصية على الهاتف الخلوي لمقدم الطلب تبين رقم الصرف للمبلغ المسحوب.

وأوضح الصبيحي، أن خدمة السحب من الرصيد الادخاري متاحة فقط على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) الذي تم اطلاقه في الثاني من تشرين الثاني الحالي، للأردنيين الذين لهم فترات عمل في القطاع الخاص بعد تاريخ الاول من ايلول عام 2011 وهو التاريخ الذي بدأ فيه تطبيق تأمين التعطل عن العمل على العاملين في القطاع الخاص على أن لا يقل رصيدهم الادخاري بتأمين التعطل عن 300 دينار، حيث بإمكانهم السحب من تلك الأرصدة بحد أقصى 75 بالمئة، من اجمالي الرصيد المتوفر.

واشار، الى أن موقع المؤسسة الإلكتروني الجديد يتيح للمؤمن عليه التفاصيل المتعلقة بخدمة السحب من رصيد التعطل عن العمل، ويتعين على المؤمن عليه الراغب بتقديم طلب الصرف الدخول على الموقع الالكتروني للمؤسسة وتسجيل الدخول أو اجراء التسجيل من خانة تسجيل الأفراد ومن ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية يلي ذلك اختيار خدمة صرف الرصيد الادخاري ومن ثم تعبئة طلب الصرف، وارفاق الوثائق المطلوبة ثم الضغط على زر الارسال.

واوضح أنه يتعين على الراغب بالتسجيل في الموقع الالكتروني تحديد كلمة سر تتكون بحد أدنى من 8 خانات تتضمن أرقاماً وأحرفاً منها حرف كبير ورمز واحد على الأقل، بحيث يكون بعدها الدخول للموقع الإلكتروني من خلال ادخال رمز الدخول وهو الرقم الوطني لمن قام بالتسجيل بالموقع وكلمة السر التي قام بتحديدها.

ودعا الناطق الرسمي، المؤمن عليهم إلى الدخول للموقع الإلكتروني الجديد للمؤسسة الذي يوفر لهم خدمة التسجيل الإلكتروني للمشترك والعامل والاطلاع على تفاصيل الاشتراك من فترات شمول ورواتب وجهات عمل، وتسجيل وتحديث بيانات المشترك والمنشآت، وخدمة التقدم إلكترونياً بطلب معالجة طبية فوري للمؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل، فضلاً عن تسهيلات كبيرة عبر التطبيقات الإلكترونية المتكاملة لمشتركي الاختياري والدفع الإلكتروني إضافة الى خدمات ومنافع تتصل ببدلات الأمومة والتعطل عن العمل، وغيرها من الخدمات التي تسهم في خدمة المواطنين.

(بترا)