الضمان تطلق خدمة استقبال طلب سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة- رابط

عمان- أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خدمتها الإلكترونية المتعلقة بالسماح للمؤمن عليهم العاملين حالياً

في منشآت القطاع الخاص الحصول على سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة.

ويستفيد من هذا البرنامج الأردنيون وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقيمون في المملكة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم الاربعاء، يتعيّن على المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص الذين اعتبرت منشآتهم مشمولة في هذا البرنامج الدخول إلى حسابهم الشخصي من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) أو التسجيل في الموقع في حال لم يكن لديهم تسجيل مسبق على الموقع ومن خدمات أمر الدفاع اختيار خدمة (سلفة من حساب تعويض الدفعة الواحدة تمكين اقتصادي 2) وتقديم الطلب.

وأوضحت المؤسسة أن المؤمن عليه المستفيد من هذا البرنامج يصرف له نسبة 5 بالمئة من مجموع أجوره الخاضعة للضمان الاجتماعي بحد أقصى 200 دينار، تُصرف على دفعة واحدة شريطة ألا يتجاوز الراتب الخاضع لاقتطاع الضمان 700 دينار.

وبينت أن جميع القطاعات ستستفيد من هذا البرنامج باستثناء المنشآت المملوكة للحكومة أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو البلديات والبنوك والتأمين والاتصالات والتعليم والكهرباء والمياه.

–(بترا)