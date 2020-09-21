الضمان تطلق خدمة الاحتساب الافتراضي للراتب التقاعدي (الشيخوخة والمبكر) إلكترونياً

عمان- الغد- أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خدمة احتساب الراتب التقاعدي الافتراضي إلكترونياً والتي تمكّن المؤمن عليهم الأفراد ممن تزيد أعمارهم عن (30) عاماً من احتساب قيمة رواتبهم التقاعدية الحالية والمستقبلية (راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر) وقبل اللجوء إلى تقديم طلب تخصيص الراتب التقاعدي.

وبيّنت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إطلاق خدمة الاحتساب الافتراضي للراتب التقاعدي الشيخوخة أو المبكر تندرج ضمن خطتها للتحول الإلكتروني وبشكل كامل، وذلك للتسهيل وتوفير الوقت والكلف على متلقي الخدمة.

وأضافت المؤسسة أن الهدف من إطلاق هذه الخدمة تمكين المؤمن عليه من بناء تصور واضح حول مقدار الراتب التقاعدي الذي يمكن أن يحصل عليه في حال تقاعده مبكراً او عند وصوله لتقاعد الشيخوخة وبالتالي تمكينه من التخطيط بشكل مناسب لمستقبله.

وأوضحت المؤسسة أنه يتعين على المؤمن عليه الذي يرغب احتساب راتبه التقاعدي افتراضياً الدخول إلى حسابه الشخصي في موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) واختيار خدمة (احتساب الراتب التقاعدي) وتعبئة البيانات المطلوبة وفقاً للإجراءات المتاحة والاستعلام عن قيمة الراتب التقاعدي الافتراضي المتوقع.

وكشفت مؤسسة الضمان أنها ستطلق قريباً خدمة تقديم طلبات سلف المتقاعدين لتكون كافة خدمات المؤسسة متاحة لجمهورها بشكل إلكتروني بالكامل ودون الحاجة لمراجعة فروعها.