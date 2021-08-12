“الضمان” تطلق خدمة الاستفادة من برنامج حافز

عمان- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إطلاق خدمة الاستفادة من برنامج حافز وذلك للمنشآت المشمولة بالبرنامج وذلك عبر الخدمات الالكترونية للمؤسسة من خلال الحسابات الالكترونية للمنشآت.

وبينت المؤسسة، بأن برنامج حافز، هو مشروع أطلقته الحكومة/ وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يهدف إلى دعم تشغيل الشباب الأردنيين المختصين بتكنولوجيا المعلومات في كافة الشركات العاملة في المملكة وفقاً للشروط والأسس التي اعتمدتها الوزارة.

وأشارت المؤسسة إلى أن الوزارة قامت بتفويض المؤسسة لإدارة هذا البرنامج فنياً وذلك في ضوء الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وحول آليات التقدم للبرنامج، أوضحت المؤسسة، بأنه يتوجب على المنشأة الراغبة بالاستفادة من هذا البرنامج الدخول على حسابها على الخدمات الالكترونية للمؤسسة ومن ثم اختيار “برنامج حافز” وبعد ذلك التقدم بطلب الاعتماد للنظر فيه من قبل المعنيين في وزارة الاقتصاد الرقمي وفي حال الاعتماد يمكن للمنشأة، إضافة العاملين لديها المستوفين لشروط الاستفادة من هذا البرنامج.

وأشارت المؤسسة إلى إمكانية التقدم بطلبات الاستفادة من البرنامج أيضاً عن طريق الرابط الذي سبق وأعلنت عنه وزارة الاقتصاد الرقمي. -(بترا)