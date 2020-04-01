الضمان تطلق خدمة تعليق تأمين الشيخوخة للمنشآت الكترونياً

عمان- أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خدمة إلكترونية جديدة خاصة بتمكين منشآت القطاع الخاص من تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على كل أو بعض العاملين فيها، وبموجب هذه الخدمة يستطيع ضابط ارتباط المنشأة المسجّل في موقع الضمان الدخول إلى الخدمات الالكترونية في الموقع، وتعبئة الطلب الخاص بتعليق التأمين.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة تحت إشراف وتوجيه رئيس فريق إدارة الأزمات في المؤسسة، برئاسة مديرها العام الدكتور حازم الرحاحلة، وتنفيذاً لأمر الدفاع رقم (1) لسنة 2020 الصادر عن رئيس الوزراء، وزير الدفاع. وناشد الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي جميع المنشآت، ولا سيّما القطاعات الأقل تضرراً بالأزمة إلى الاستمرار بشمول العاملين بجميع أشكال التأمين وعدم اللجوء لتعليق تطبيق تأمين الشيخوخة عليهم إلا في حالة الضرورة القصوى، وترك المجال للمنشآت التي تعطّلت أعمالها ونشاطاتها بصورة كبيرة بتعليق التأمين وحسب رغبتها.

وأشار الصبيحي في تصريح صحفي، إلى أن أمر الدفاع رقم (1) لسنة 2020 أعطى الخيار لمنشآت القطاع الخاص بتعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على كل أو بعض العاملين لديها خلال أشهر آذار، ونيسان، وأيار من العام الحالي بهدف تخفيف الأعباء عليها خلال فترة الأزمة الراهنة.

واوضح أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تتوقع من بعض القطاعات عدم اللجوء إطلاقاً إلى تعليق تأمين الشيخوخة والاستمرار بشمول العاملين لديها بهذا التأمين دون تعليق كقطاع البنوك، قطاع الصناعات الاستخراجية والتحويلية، قطاع التعليم الخاص/ جامعات ومدارس، قطاع الخدمات المالية، قطاع التأمين، قطاع الصناعات الغدائية، القطاع الطبي الخاص، قطاع الكهرباء، قطاع تجارة الجملة، قطاع الاتصالات، وقطاع الصناعات الدوائية والكيماوية.

وبيّن الصبيحي أنه يتعين على المنشآت الراغبة بتعليق تأمين الشيخوخة دخول ضابط ارتباط الضمان لديها على موقع المؤسسة الالكتروني (www.ssc.gov.jo) والدخول على حساب المنشأة، ومن بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشأة الدخول على خدمة (خدمات أمر الدفاع) والدخول على خدمة تعليق الشمول بتأمين الشيخوخة وتحديد الشهر المراد تعليق تأمين الشيخوخة عنه وأسماء العاملين، وارسال الطلب للمؤسسة لتقوم بإجراءاتها اللازمة، حيث سيكون متاحاً للمنشآت خلال شهر نيسان تعليق تأمين الشيخوخة عن العاملين لديها عن شهر آذار وسيكون متاحاً لها تعليق تأمين الشيخوخة عن شهر نيسان من بداية شهر أيار وحتى نهايته وعن شهر أيار من بداية شهر حزيران وحتى نهايته.

وأكد الصبيحي أن قنوات الاتصال والتواصل لدى المؤسسة متاحة مع المنشآت من خلال الاتصال بمركز الاتصال الوطني من أي هاتف أرضي أو خلوي على الرقم (5008080/06)، أو من خلال بريد المؤسسة الالكتروني ([email protected])، أو صفحة المؤسسة على الفيس بوك أو تويتر أو انستغرام.-(بترا)