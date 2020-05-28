الضمان تطلق خدمتها الإلكترونية الخاصة بتحديد المواعيد قبل مراجعتها

عمان – الغد- أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خدمتها الإلكترونية الخاصة بتقديم وتحديد مواعيد لمراجعة المواطنين أو المؤمن عليهم أو ضباط ارتباط المنشآت لفروعها ومديرياتها وذلك للحالات المتعلقة بمتابعة معاملات إصابات العمل أو التحصيل أو التفتيش أو الخدمات المتعلقة بالكتب الرسمية، بالإضافة الى الخدمات غيرالمتاحة إلكترونياً وغير متوفرة من خلال مركز اتصال خدماتها، مؤكدةً أنها ستبدأ استقبال المراجعين اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 31/5/2020 شريطة أن يكون المراجع قام بتحديد موعد من خلال خدمتها الإلكترونية.

ودعت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي جميع المواطنين والعاملين والمشتركين بمظلة الضمان الاجتماعي والراغبين بمراجعة المؤسسة إلى تحديد الموعد من خلال خدمتها الإلكترونية على الرابط (https://service1.ssc.gov.jo/sscvisit/) وذلك توفيراً للوقت والجهد وحفاظاً على سلامتهم في ظل الأوضاع الراهنة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أنه يتعين على طالب خدمة حجز الموعد الدخول على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن ثم الذهاب إلى خانة (حجز موعد لمراجعة فرع الضمان) وتعبئة البيانات المطلوبة وارسال الطلب.

كما أطلقت المؤسسة رقم جديد لمركز اتصال خدماتها (117117) الذي يبدأ عمله من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة السادسة والنصف مساءاًحيثُ يُتاح من خلاله تقديم كافة المعاملات غير المتوفرة إلكترونياً على موقعها، والذي يمكّن المؤمن عليهم الأفراد من تقديم معاملات طلب تخصيص الراتب التقاعدي وتوزيع راتب التقاعد على الورثة المستحقين، والحصول على سلف متقاعدي الضمان، وصرف تعويض الدفعة الواحدة لحالات العجز والوفاة، إضافة إلى استقباله طلبات رفع الحجز الكلي أو الجزئي عن المنشآت.

وأكدت المؤسسة على أنها لن تستقبل أي معاملة متاحة إلكترونياً عبر موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) سواء للأفراد أو المنشآت، مبينةّ أن خدمات الأفراد المتوفرة إلكترونياً هي خدمة (الاشتراك الاختياري، بدلات التعطل عن العمل، الصرف من الرصيد الادخاري، بدل الأمومة، تعويض الدفعة الواحدة، كشف البيانات التفصيلي للمؤمن عليهم المشتركين بالضمان، تبليغ شكوى المرض المهني/ إصابة العمل).

أما فيما يتعلق بخدمات المنشآت المتاحة الكترونياً هي خدمة (شمول المنشآت، تعديل بيانات المنشأة، تسديد الاشتراكات، طلب ارسال حركات السريان والإيقاف للعاملين، رواتب كانون الثاني، اشعار شكوى المرض المهني/ إصابة العمل، التبليغ عن إصابة العمل لغايات المعالجة الفورية، طباعة كشوفات المؤمن عليهم الفعّالين).

وأوضحت المؤسسة أنها تتجه نحو أتمتة جميع خدماتها لتصبح متاحة عبر موقعها الإلكتروني بشكل كامل لجمهورها وذلك بهدف تخفيف الأعباء على متلقي الخدمة وإتاحتها لهم في كل مكان، مذكرة بأن قنوات الاتصال والتواصل لديها متاحة للجميع من خلال الاتصال بمركز الاتصال الوطني من أي هاتف أرضي أو خلوي على الرقم (06/5008080) أو من خلال بريد المؤسسة الالكتروني (webmaster@ssc.gov.jo)، أو من خلال الاتصال بمركز خدماتها على الرقم (117117 (لتقديم المعاملات غير المتاحة الكترونياً عبر موقعها، أو صفحة المؤسسة على الفيس بوك أو تويتر أو انستغرام.