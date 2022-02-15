الضمان تطلق منصة بودكاست لإيصال رسالتها 

أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منصة بودكاست الصوتية لإيصال رسالتها التوعوية إلى جمهورها في جميع أنحاء العالم، وذلك انطلاقاً من حرصها على نشر الوعي التأميني وإيصال رسالة الضمان لجمهورها داخل وخارج المملكة.

وأفادت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنها حريصة على مواكبة المستجدات التكنولوجية الجديدة كافة والتي توفّرها هذه المنصات ما يسمح لجمهورها الاستماع إلى المواد الصوتية بأنواعها كافة، سواء كانت رسائل تأمينية صوتية أو إعلانية أو برامج توعوية.

وأضافت المؤسسة أنها ستسعى إلى تطوير منصتها الجديدة باستمرار لغايات تلبية رغبات جمهورها، مشيرة إلى أن منصتها حالياً متوفرة ويمكن الاستماع لها عبر الرابط التالي (https://soundcloud.com/user-586394215).

وأضافت أنها ستوفر حسابات لها على مختلف المنصات الصوتية (البودكاست) خلال الفترة المقبلة.