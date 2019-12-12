“الضمان” تعلن أسماء البنوك المعتمدة لصرف مستحقات الرصيد الادخاري من “التعطل”

عمان- الغد- أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن خدمة السحب من الرصيد الادخاري للمؤمن عليهم الأردنيين المشمولين بتأمين التعطل عن العمل الذي أطلقتها المؤسسة مطلع شهر تشرين الثاني من العام الحالي متاحة بشكل مستمر ولن تتوقف المؤسسة أبداً من استقبال طلبات المؤمن عليهم لغايات تعليم أبنائهم التعليم العالي والمهني أو المعالجة الطبية لهم أو لأفراد أسرهم، كون أن هذه الخدمة هي استحقاق قانوني وتنفيذ لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2019 القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وأعلن الرحاحلة أن المؤسسة عملت على إيجاد خيارات إضافية جديدة لصرف المبالغ المسحوبة لتسريع عملية تسليمها لمستحقيها من خلال اعتماد بنك القاهرة عمان والبنك التجاري الأردني بالإضافة إلى بنك الإسكان الذي تم اعتماده سابقاً للصرف، مبيناً أن المؤسسة ستباشر بتحويل المبالغ إلى مستحقيها من خلال البنوك الجديدة المعتمدة بدءاً من يوم الأحد المقبل وبإمكان مقدم الطلب استلام المبلغ بعد أن تصله رسالة نصية على هاتفه الخلوي تتضمن رقم الصرف.

وصرّح الرحاحلة بأن المبالغ التي تم سحبها من الأرصدة الادخارية للمؤمن عليهم في صندوق التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج زادت على (122) مليون دينار استفاد منها (195) ألف مؤمن عليه منذ أن تم إطلاق هذه الخدمة حتى تاريخه، حيث قامت المؤسسة بتحويل المبالغ المستحقة إلى (75) ألف مؤمن عليه وبانتظار تحويل المبالغ المتبقية المسحوبة إلى (120) ألف مؤمن عليه للبنوك التي تم اعتمادها مؤخراً.

وأفاد الرحاحلة أنه يشترط على المؤمن عليه المتقدم بالطلب أن يكون أردنياً ويعمل أو لديه فترات عمل في منشآت القطاع الخاص من تاريخ 1/9/2011 وهو تاريخ بدء تطبيق تأمين التعطل عن العمل، وأن يكون لديه رصيد ادخاري لا يقل عن (300) دينار في تأمين التعطل عن العمل.

وأشار إلى أن المؤسسة ألغت شرط إرفاق تقرير طبي مع طلب المعالجة الطبية وتم الاكتفاء بإقرار “إلكتروني” بأن السحب لغايات العلاج، ويُسمح بالسحب بما لا يزيد على 60% من الرصيد المتوفر للمؤمن عليه وبسقف أعلى (3000) دينار، مؤكداً أن تقديم الطلب مباشر وشخصي من قبل المؤمن عليه نفسه وبشكل الكتروني فقط ولا يحتاج الأمر إلى مراجعة فروع الضمان على الإطلاق.

وفيما يتعلق بالسحب لغايات تعليم الأبناء في مرحلة التعليم العالي أو المهني، قال الرحاحلة بأن السحب من رصيد التعطل لهذه الغاية مسموح بنسبة لا تزيد على 75% منه وبسقف أعلى أيضاً (3000) دينار مع بقاء اشتراط إرفاق وثيقة تثبت أن للمؤمن عليه ابن أو ابنة على مقاعد التعليم العالي أو المهني عند تقديم الطلب.

وأكّد بأن المبالغ التي يتم سحبها من الرصيد الادخاري غير مستردّة ولا تؤثر على تقاعدهم مستقبلاً، بل تُعاد لهم المبالغ المتبقية في حساباتهم الادخارية في تأمين التعطل عندما يخرجون بشكل نهائي من أحكام القانون لا سيّما في حالة تقاعد الشيخوخة.

من جانبه بين مدير إدارة نظم المعلومات خالد الحوامدة أنه يتعين على المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من هذه الخدمة الدخول إلى موقع المؤسسة الالكتروني (www.ssc.gov.jo) والضغط على خانة التسجيل من أعلى الصفحة وتعبئة البيانات الخاصة به في حال لم يكن له تسجيل مسبق على موقع المؤسسة، منبهاً إلى تحديد كلمة سر تتكون بحد أدنى من (8) خانات تتضمن أرقاماً وأحرفاً ورمز واحد على الأقل.

وأوضح أنه عند الانتهاء من تعبئة البيانات والتأكد من صحتها والضغط على زر الأرسال ستصل رسالة لمعبأ الطلب على هاتفه الخلوي أو بريده الالكتروني تحتوي على رمز تحقق للتأكد من هوية صاحب الحساب وعليه تعبئة الرقم في الخانة المخصصة لاستكمال عملية التسجيل، مبيناً أنه يتعين على صاحب الحساب الشخصي العودة إلى صفحة المؤسسة الرئيسية والنقر على خيار الدخول ومن ثم تعبئة رمز الدخول وهو الرقم الوطني للأردنيين أو الرقم الشخصي لغير الأردنيين ومن ثم إدخال كلمة السر التي قام بتحديدها عند التسجيل ثم اختيار خدمة الصرف من الرصيد الادخاري وتعبئة الطلب مع الوثائق المطلوبة، أما المؤمن عليه الذي لديه تسجيل مسبق بموقع المؤسسة الإلكتروني فبإمكانه الضغط على زر الدخول مباشرة من الموقع ومن ثم تعبئة رمز الدخول وكلمة السر الخاصة به.