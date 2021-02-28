الضمان: تعليق دوام إدارة فرع ضمان الكرك حتى مساء يوم غد الاثنين

الكرك- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تعليقها للدوام في إدارة فرع ضمان الكرك لليوم الأحد الموافق 28/2/2021 والاثنين الموافق 1/3/2021، وذلك للقيام بتعقيم مبنى الفرع بعد ثبوت إصابة عدد من موظفيه بفيروس كورونا ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحدّ من احتمالية انتقال فيروس كورونا.

وبيّنت المؤسسة أن معظم خدماتها متاحة بشكل إلكتروني للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة في كافة أيام الاسبوع وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117).