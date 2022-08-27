“الضمان” تفعّل خدمة المحادثة التفاعليةعلى الواتس اب

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تفعيلها خدمة المحادثة التفاعلية عبر رقم الواتس اب (0793117117) الخاص باستقبال شكاوى العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي.

ووجهت المؤسسة دعوتها لكل عامل على أرض المملكة غير مشمول بالضمان الاجتماعي، أو مشمول بغير أجره الحقيقي أو بخصوص أي اشكالية مرتبطة بالضمان الاجتماعي إلى إرسال أي رمز عبر الواتس اب رقم 0793117117 وتلقائيا يتم عرض مجموعة خيارات أمامه تتضمن تقديم شكوى تتعلق بعدم الشمول بالضمان أو الشمول لفترات غير صحيحة أو الشمول بالأجر غير الفعلي، ومن ثم استكمال الطلب حسب الحقول المطلوبة.

كما تتيح الخدمة خاصية تزويد المؤسسة بالموقع الجغرافي للمنشأة في حال ارسال الشكوى من موقع المنشأة.

وأكدت المؤسسة أنها تتعامل مع البيانات التي تصل إليها بسرية تامة.