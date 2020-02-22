الضمان: تقديم طلبات الحصول على بدل إجازة الأمومة إلكترونياً

عمان- الغد- بدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، استقبال طلبات المؤمن عليهن للاستفادة من بدل إجازة الأمومة إلكترونياً اعتباراً من يوم الخميس الماضي.

وحسب الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، فإن هذه الخدمة تقدم من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.ssc.gov.jo) دون مراجعة فروع الضمان، وستتوقف الفروع عن استقبال طلبات الحصول على بدل إجازة الأمومة إلا من خلال الرابط الإلكتروني مطلع آذار المقبل.

ودعا المؤمن عليها طالبة الخدمة الدخول إلى حسابها الشخصي في موقع المؤسسة الإلكتروني في حال كان لها تسجيل مسبق بالموقع، وان لم تكن سجّلت فعليها الدخول إلى الموقع والضغط على خيار التسجيل لتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة منها، وبعد استكمال إجراءات التسجيل يمكنها الدخول إلى حسابها الشخصي من زاوية الدخول بموقع المؤسسة الإلكتروني وإدخال رمز الدخول وهو الرقم الوطني للمؤمن عليها الأردنية أو الرقم الشخصي لغير الأردنية، وتعبئة كلمة السر التي قامت بتحديدها أثناء عملية التسجيل ثم اختيار خدمة تأمين الأمومة وتعبئة البيانات المطلوبة منها.

وتابع، في حال كان طلب المؤمن عليها الراغبة بالاستفادة من الخدمة مستوفيا للشروط ستصلها رسالة نصية لاحقاً على هاتفها المحمول تتضمن رقما مرجعيا يمكّنها من صرف مستحقاتها المالية من خلال فروع بنك الإسكان للتجارة والتمويل باستثناء فروع المولات التجارية.

وبين أن تأمين الأمومة الذي بدأت المؤسسة تطبيقه في مطلع ايلول عام 2011 يمنح المؤمن عليها بدل إجازة أمومة عن 70 يوماً وفقاً لقانون العمل وبحسب أجرها الخاضع للضمان، شريطة أن تكون مشمولة بتأمين الأمومة خلال الأشهر الــ 6 الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة، ويخصم من هذا البدل المصروف للمؤمن عليها بدل اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل المترتبة على المؤمن عليها.

ولفت إلى أن العدد التراكمي للمؤمن عليهن اللواتي استفدن من بدلات الأمومة وصل إلى 60 ألفا بمبلغ إجمالي 64 مليون دينار.