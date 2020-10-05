“الضمان”: تمديد اعفاء الفوائد والغرامات حتى نهاية الشهر المقبل

عمان- الغد- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه تقرر تمديد العمل بمراحل الاستفادة من الاعفاءات على الفوائد والغرامات حتى نهاية شهر شباط 2021 على جميع الأفراد والمنشآت المدينين للمؤسسة.

وبيّنت المؤسسة أن مراحل التقسيط أصبحت على النحو الآتي:

المرحلة الأولى والتي انتهت في 30/9/2020 يستمر العمل بها لغاية تاريخ 30/11/2020 وفيها تستفيد المنشأة الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (60%) وفائدة تقسيط (1%) سنوياً.

المرحلة الثانية تبدأ من 1/12/2020 ولغاية 31/12/2020 وفيها تستفيد المنشأة الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (30%) وفائدة تقسيط (2%) سنوياً.

المرحلة الثالثة تبدأ من 1/1/2021 ولغاية 31/1/2021 وفيها تستفيد المنشأة الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (20%) وفائدة تقسيط (3%) سنوياً.

المرحلة الرابعة والأخيرة من 1/2/2021 ولغاية 28/2/2021 وفيها تستفيد المنشأة الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (10%) وفائدة تقسيط (4%) سنوياً.

وأكدت المؤسسة أنه في حال قامت المنشأة بتسديد المبالغ المستحقة عليها دفعة واحدة تستفيد من جميع الإعفاءات المقررة أعلاه وذلك حسب تاريخ تقديم الطلب.