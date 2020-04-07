الضمان توزع 3500 طرد غذائي في الجنوب

الطفيلة – بدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية/ قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بتوزيع الدفعة الأولى من الطرود الغذائية على الأسر المحتاجة في مختلف محافظات الجنوب وبواقع 3500 طرد غذائي.

وجاء إطلاق عملية التوزيع للمساعدات في ساحة مركز تموين مديرية الصناعة والتجارة بالطفيلة، حيث جرى إيصال المعونات إلى منازل المواطنين المستهدفين. وأكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، موسى الصبيحي، أن فريق إدارة الأزمات في المؤسسة تابع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر الدفاع رقم 1 لسنة 2020 المتعلق بوقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ومنها تخصيص ما نسبته 50 بالمئة من إيرادات تأمين الأمومة لعام 2020 لغايات تقديم إعانات عينية أو مادية لغير المقتدرين. وأضاف أنه تم وضع الإجراءات والمعايير اللازمة لتقديم هذه المعونات للفئات المستحقة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والسجل الوطني الموحد وصندوق المعونة الوطنية والهيئات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من هذه الطرود سيتم إيصالها إلى 30 ألف أسرة، والثانية تقديم إعانات عينية لعمّال المياومة غير المقتدرين الذين تعطّلوا عن العمل، لافتا إلى أن المؤسسة أطلقت منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات بناء على معايير وأسس موحّدة وفقاً للسجل الوطني الموحد بهدف إيصال المساعدات العينية للمستحقين.

من جهة أخرى، واصلت المؤسسة من خلال كوادرها وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وجمعية الهلال الأحمر الأردني توزيع كوبونات تسوّق مدفوعة لعمال المياومة غير المقتدرين ممن تضرروا بالأزمة الراهنة تتيح لهم شراء احتياجاتهم من أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

وقال الصبيحي إن عملية التوزيع تتم في فروع أسواق المؤسسة الاستهلاكية وفقاً لكشوفات أسماء العمال المستحقين ومناطق سكنهم المثبتة في طلباتهم المقدّمة عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة قبل عشرة أيام.

بترا