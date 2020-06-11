“الضمان” توضح آلية تحويل مستحقات العمالة الوافدة المصرية المسجلة عبر منصة حماية

عمان- أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن مستحقات العمالة الوافدة المصرية التي قامت بالتسجيل من خلال منصة حماية سيتم تحويلها من خلال شركة العلاونة للصرافة كحوالات خارجية بنك القاهرة / مصر.

و قالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس، بأنها ستقوم بتزويد شركة العلاونة للصرافة بمستحقات العمالة المصرية لديها ممن تقدموا بطلبات صرف تعويض الدفعة الواحدة ووصلتهم رسالة نصية من المؤسسة لمراجعة أي فرع من فروع شركة العلاونة حتى يتمكنوا من شراء تذكرة السفر في حال رغبتهم بذلك كجزء من مستحقاتهم، شريطة أن تكون المبالغ المستحقة لهم كافية لتغطية قيمة التذكرة.

واضافت المؤسسة في حال عدم كفاية المبلغ المستحق للعامل يتحمل فرق ثمن التذكرة وسمحت المؤسسة بأن يقوم العامل المصري بطلب صرف نسبة (15 بالمئة) من مستحقاته في الضمان الاجتماعي بحد أعلى (100) دينار يتم صرفها من خلال شركة العلاونة للصرافة وذلك لغايات تلبية حاجاته الأساسية شريطة أن يكون المبلغ المستحق لهُ يُغطي هذه النفقات.

ودعت المؤسسة العمالة المصرية التي ستغادر المملكة ولها مستحقات في الضمان الاجتماعي الى تزويد شركة العلاونة للصرافة والتعاون مع خطوط شركتي طيران (Air Cairo وEGYPT Air) بأرقام الهواتف الخلوية الخاصة بهم في جمهورية مصر العربية الشقيقة حتى تتمكن المؤسسة من تحويل مستحقاتهم المالية إلى مصر من خلال بنك القاهرة/ مصر ،حيثُ سيصل العامل رسالة نصيّة على هاتفه الخلوي المصري تتضمن رقم الحوالة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك تنسيق وتعاون ما بين المؤسسة ووزارة العمل لتسهيل إنجاز معاملات المؤمن عليهم ممن تقدموا بطلب لمغادرة البلاد من خلال منصة حماية.

بترا