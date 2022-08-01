الضمان توضح بشأن مطالبتها بـ 500 دينار من منتفعيها

عماد العجلوني – أوضح الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي حقيقة المطالبة بدفع السلفة التي تلقاها بعض المواطنين من الضمان وقيمتها 500 دينار.

وأوضح المجالي في تصريح لـ”الغد” بأن ما تم هو قيام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتحديث التطبيق الخاص بها واضافة خدمات الكترونية جديدة منها الصفحة الخاصة بالمستحقات المالية على المشترك حيث ظهر للبعض وجود مستحقات مالية قيمتها 500 دينار .

ولفت إلى أن هذا المبلغ مستحق على المشترك بالدفع ولكن ليس اجباريا أو إلزاميا بأن يتم الدفع الآن مؤكدا أن تاريخ الاستحقاق لهذا المبلغ تكون عند تسوية الامور المالية والإحالة إلى التقاعد فقط .

ولفت إلى أن أي شخص وصل لسن التقاعد وجب عليه دفع هذا المبلغ إما بالتقسيط ويترتب على ذلك فائدة محددة على كامل المبلغ أو يتم دفع المبلغ كامل دون أي فوائد تذكر.