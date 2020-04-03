الضمان توضح حول تقديم مساعدات عينية لعمال المياومة

عمان- الغد- قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، أن المنصة الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة تحت الرابط https://service1.ssc.gov.jo/sscaid/ قبل بضعة أيام تهدف الى استقبال طلبات عمال المياومة غير المقتدرين والذين توقفت أعمالهم بسبب الأزمة الراهنة.

واضاف الصبيحي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، ان المنصة تستقبل ايضا طلب أي مواطن غير مقتدر تجاوز سن السبعين، حيث تلقت المؤسسة حتى تاريخه (420) ألف طلب يتم التعامل معها حالياً وفق معايير وبيانات السجل الوطني الموحد لدى صندوق المعونة الوطنية، وتقوم المؤسسة بإيصال طرود غذائية أو كوبونات بقيمة معينة للمستحقين.

وأوضح، أنّ ما يتم تداوله بأن التقديم عبر هذه المنصة لأي شخص وأن المتقدم يحصل على طرد بقيمة (100) دينار أو مبلغ مالي نقدي معيّن غير صحيح، مؤكداً أن التقديم عبر المنصة محصور بفئتين الأولى فئة عمال المياومة غير المقتدرين والفئة الثانية فئة المواطنين فوق سن السبعين إذا كانوا غير مقتدرين.

وأضاف، بأن ما يقدم هو إما طرد غذائي بقيمة تتراوح بين 40 إلى 50 ديناراً أو كوبونات تسوق من أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية من فئة (25) ديناراً، حيث يعطى كوبون واحد للأسرة المكونة من 1 – 4 أفراد، وكوبونان للأسرة المكونة من 5 – 10 أفراد، وثلاثة كوبونات للأسرة التي يزيد عدد أفرادها على 10.

واشار إلى أن المؤسسة قدّمت طروداً غذائية أساسية مستعجلة لأسر من كبار السن مكونة من فردين بقيمة (15) ديناراً.

وناشد الصبيحي جميع من يقدم طلباً للمساعدة أن يكون غير مقتدر وفي أمسّ الحاجة حتى لا يؤثّر على حق غيره من المحتاجين، مبيناً أنّ التحقق الأوّلي من الدفعة الأولى للمتقدمين كشفت أن نسبة المستحقين منهم لا تتجاوز 20%، وكشف أن بعض مقدّمي الطلبات يتقاضون رواتب بالآلاف حيث تبيّن أن عدداً منهم وصلت رواتبهم إلى أربعة آلاف دينار، وهذا أمر مستهجن للغاية، وفيه اعتداء صارخ على حقوق الفئات المحتاجة ولا سيما خلال الأزمة الراهنة.