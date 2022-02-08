“الضمان” توضح خيارات استحقاق تقاعد الشيخوخة لمن لم يستكمل اشتراكاته

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن قانون الضمان أتاح عدة خيارات للمؤمن عليه عند بلوغه سن الشيخوخة في حال عدم إكماله المدة اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي، وهي الاستمرار بالشمول بالضمان سواء من خلال عمله في منشأة، أو اشتراكه اختيارياً إلى حين اكمال خمسة عشر عاماً كاشتراك بالضمان.

ودعت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء المؤمن عليهم الذين بلغوا أو شارفوا على بلوغ سن الشيخوخة “60 عاما” للذكور وسن “55 عاما” للإناث سواء ممن ما زالوا مشتركين بالضمان أو ممن كانت لهم فترات اشتراك سابقة ولم تتم تسوية حقوقهم التأمينية أو التقاعدية إلى التواصل معها للتعرف على الخيارات المتاحة أمامهم والشروط الواجب توفّرها لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

وبينت أن بإمكان المؤمن عليهم الراغبين بشراء بقية المدة اللازمة لغايات استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة طلب سلفة على حساب الراتب التقاعدي تسدد على 60 شهراً كحدٍ أقصى.

وأشارت الى أن شروط الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث مع فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن 180 اشتراكاً أي 15 سنة على أن يكون من ضمنها 7 سنوات اشتراك فعلي، ويقصد بالاشتراك الفعلي الاشتراك من خلال منشأة أو اختيارياً.

وأضافت، ان بإمكان المؤمن عليه في حال لم يرغب بالاستمرار بالشمول بعد سن الشيخوخة أو شراء بقية المدة، طلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن فترة اشتراكاته السابقة اذا لم يكن مستكملاً للمدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

وقالت المؤسسة إن كافة قنواتها متاحة أمام جمهورها لأي استعلام أو استفسار من خلال الأرقام المتاحة، وكذلك من خلال بريدها الرسمي [email protected] أو من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، و “تويتر”، “انستغرام”، و “يوتيوب”، مؤكدةً أنه بإمكان المؤمن عليهم الاطلاع على فترات اشتراكهم وأجورهم الخاضعة للضمان، وكذلك احتساب رواتبهم التقاعدية افتراضياً من خلال الدخول لحسابهم الشخصي على موقع المؤسسة الإلكتروني أو تطبيقها على الهاتف الذكي باسم الضمان الاجتماعي الأردني.

ودعت المؤسسة الى التواصل معها من خلال مركز اتصالها الموحد على الرقم 117117 أو عبر مركز الاتصال الوطني على الرقم 065008080، أو مراجعة فروعها ومديرياتها ومراكز خدماتها في كافة محافظات وألوية المملكة لأي استفسار. — (بترا)