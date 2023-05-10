الضمان توقف خدماتها الإلكترونية لمدة 3 ساعات ونصف غدا

تعلن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لجمهورها الكريم عن توقف خدماتها على موقعها الإلكتروني يوم غدٍ الخميس الموافق 11/5/2023 ولمدة ثلاث ساعات ونصف تبدأ من الساعة الثالثة والنصف وحتى الساعة السابعة مساءً، بهدف إجراء بعض أعمال التحديث والصيانة على شبكة معلومات المؤسسة والأجهزة الرئيسية، ولذلك اقتضى التنويه.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي على أن مركز اتصالها الموحد على الرقم (117117) مستمراً في عمله في استقبال أي استفسارات على مدار الساعة وكافة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.