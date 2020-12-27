الضمان توقف خدماتها الإلكترونية لمدة ساعتين اليوم

عمان- الغد- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها ستقوم بإيقاف خدماتها المقدمة لجمهورها الكريم على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد الموافق 27/12/2020 لمدة ساعتين وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة مساءً.

وبينت أن هذا الإجراء يأتي لغايات توفير الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالبرامج الصادرة عن أمر الدفاع رقم (24) الذي أصدره دولة رئيس الوزراء ولذلك اقتضى التنويه.