أخبار محليةالغد الاردني

الضمان توقف خدماتها الإلكترونية لمدة ساعتين اليوم

منذ 46 دقيقة
مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي في عمان - (أرشيفية)
مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي في عمان - (أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها ستقوم بإيقاف خدماتها المقدمة لجمهورها الكريم على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد الموافق 27/12/2020 لمدة ساعتين وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة مساءً.
وبينت أن هذا الإجراء يأتي لغايات توفير الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالبرامج الصادرة عن أمر الدفاع رقم (24) الذي أصدره دولة رئيس الوزراء ولذلك اقتضى التنويه.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock