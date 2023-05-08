الضمان تُبرم اتفاقية لتوفير خدمات توعوية في مكة مول

وقّعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومشروع بادر وساهم للتدريب “مدينة الأعمال” اتفاقية تعاون بهدف توفير محطة توعوية لتقديم خدمات الضمان الاجتماعي داخل أرض المعارض في مكة مول.

ووقّع الاتفاقية عن مؤسسة الضمان الاجتماعي مدير إدارة الشؤون الإدارية بلال العبداللات وعن مشروع بادر وساهم للتدريب “مدينة الأعمال” مدير المشروع المهندس مالك أبو غنيمة.

وبموجب الاتفاقية المُبرمة بين الطرفين ستقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتوفير محطة توعوية لها مجهزة بالأدوات والأجهزة اللازمة والكوادر البشرية المدربة والمؤهلة داخل المعرض ولمدة (4) أيام اعتباراً من بدء انعقاد المعرض خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي بهدف تقديم خدماتها التأمينية والتوعوية لجمهورها وأصحاب العمل والعاملين داخل مبنى المول بشكل مباشر والرد على استفساراتهم وأسئلتهم المتعلقة بمواضيع الضمان الاجتماعي المختلفة.

وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية في مؤسسة الضمان بلال العبداللات إن هذه الاتفاقية تأتي تعزيزاً لأهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتي من شأنها توفير خدمات أفضل وبأقل تكلفة على المواطنين، مضيفاً أن المحطة التوعوية سيتخللها تقديم خدمات الضمان الاجتماعي للزائرين لتعريفهم بالحقوق التأمينية والمنافع التي تقدمها المؤسسة، إضافة إلى تعريفهم بالخدمات الإلكترونية وآلية الاستفادة منها، وتوزيع منشورات تأمينية توعوية على المراجعين خلال تلك الفترة، وهو ما يتوافق مع أهداف المؤسسة بنشر ثقافة الضمان في المجتمع.

وأعرب مدير مشروع بادر وساهم للتدريب “مدينة الأعمال” المهندس مالك أبو غنيمة عن أهمية الشراكة مع مؤسسة وطنية بحجم مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تُعنى بالعمّال وأصحاب العمل وتوفر لهم مظلة الحماية الاجتماعية والتي تعتبر كذلك كإحدى المسؤوليات التي تعزّز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً على أن المحطة التوعوية الخاصة بالضمان الاجتماعي ستمكن المواطنين وزوّار المعرض وأصحاب العمل الاستعلام عن مختلف منافع وخدمات الضمان بما يكفل حصولهم على خدمة متميزة وذات جودة عالية.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المركز الإعلامي