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“الضمان”: حزم جديدة من الخدمات الإلكترونية قريبا

منذ 41 دقيقة
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي -(ارشيفية)

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عمان – أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم عن تفصيلات الخدمات والطلبات التي أصبحت تقدم من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.ssc.gov.jo.
وأوضحت المؤسسة بأن هذه الخدمات والإجراءات المرتبطة بها أصبحت إلكترونية بالكامل، أي لا تستدعي قيام متلقي الخدمة مراجعة أي من فروع المؤسسة.
ودعت كل من يواجه مشكلة في الحصول على أي خدمة أو لديه استفسار عن أي موضوع مرتبط بالضمان الاجتماعي، الاتصال على مركز الاتصال الموحد (117117) الذي يتلقى اتصالات جمهور الضمان الاجتماعي دون توقف، طيلة أيام الاسبوع بما في ذلك يومي الجمعة والسبت وعلى مدار الساعة.
كما أعلنت المؤسسة عزمها على إطلاق حزم جديدة من الخدمات الإلكترونية وذلك خلال الأيام والاسابيع القادمة.–(بترا)

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