“الضمان”: خدمة إلكترونية جديدة لطلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة

عمان – أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خدمة تقديم طلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم إلكترونياً، بما يحقق تحول المؤسسة إلى الخدمات الإلكترونية في أغلب خدماتها.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن خدمة تقديم طلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة إلكترونياً من قبل المؤمن عليهم، ستوفر الوقت والجهد عليهم، ولن يكون هناك حاجة لمراجعة المؤسسة وفروعها بهذا الخصوص، مؤكدةً أن جميع فروعها ومديرياتها ومكاتبها ستتوقف عن استقبال طلبات التعويض المباشرة من المؤمن عليهم.

وبيّن الصبيحي أن على طالب الخدمة الدخول إلى حسابه الشخصي في موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) لمن كان له تسجيل مسبق بالموقع، أما غير المسجل سابقاً في الموقع، فيتعين عليه الدخول إلى الموقع والضغط على خيار التسجيل لتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة منه، وبعد استكمال إجراءات التسجيل يمكنه الدخول إلى حسابه الشخصي في موقع المؤسسة الإلكتروني من زاوية الدخول وإدخال رمز الدخول وهو الرقم الوطني للمؤمن عليه الأردني أو الرقم الشخصي لغير الأردني وتعبئة كلمة السر التي حددها أثناء عملية التسجيل، ثم اختيار خدمة تعويض الدفعة الواحدة وتقديم الطلب.

وأضاف الصبيحي أنه يشترط أن يكون اشتراك المؤمن عليه بالضمان الاجتماعي متوقفاً (غير فعّال) عند تقديم الطلب، وأن تنطبق عليه شروط صرف هذا التعويض، وفي حال كان الطلب مستوفياً للشروط ستصله رسالة نصية لاحقاً على هاتفه المحمول تتضمن رقماً مرجعياً يمكّنه من صرف مستحقاته المالية من خلال فروع بنك الإسكان باستثناء فروع المولات التجارية.

وحثّ الصبيحي المؤمن عليهم على الإبقاء على اشتراكاتهم بالضمان وعدم اللجوء إلى صرف تعويض الدفعة الواحدة، مؤكداً أهمية أن يحافظ المؤمن عليه على فترات اشتراكه بالضمان، ولا يقوم بصرف هذه التعويضات إلا في الحالات الضرورية فقط، وذلك لتمكينه من الحصول على راتب تقاعدي أو أي منفعة تأمينية أخرى في حال أكمل فترات اشتراكه في المستقبل، وحتى لو انطبق عليه أحد شروط صرف هذه التعويضات.

وبين أن الحالات التي سمح فيها القانون والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه بصرف تعويض الدفعة الواحدة، تتمثل بشمول المؤمن عليه الأردني بأحكام قانون التقاعد العسكري أو المدني بما في ذلك تقاعد البلديات وأمانة عمان الكبرى، وانتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني وحصوله على جنسية أخرى أو فقده للجنسية الاردنية، وانتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة وتفرغها لشؤون الأسرة، وانتهاء خدمة المؤمن عليها العزباء وإكمالها سن الأربعين، وانتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني الرجل والذي أكمل سن 55 والمرأة التي أكملت سن 50 شريطة أن لا تزيد اشتراكاتهما عن 83 اشتراكاً وأن يكونا انقطعا عن الشمول مدة لا تقل عن 36 شهرا.

كما تتضمن انتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني الحاصل على راتب تقاعدي بموجب قانون التقاعد المدني أو العسكري أو أي نظام تقاعدي معمول به شريطة أن يقل عدد اشتراكاته عن 120 اشتراكاً وأن لا يقل عمره عن 50 عاماً، أو انتهاء خدمته والتحاقه بإحدى الجامعات بهدف الحصول على الشهادة الجامعية الأولى شريطة أن لا يتجاوز عمره 25 سنة، وانتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني والحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنتين بحكم قضائي قطعي، ووفاة المؤمن عليه أو انطباق حالة العجز الطبيعي الدائم عليه خارج الخدمة المشمولة بأحكام قانون الضمان، وكذلك انتهاء خدمة المؤمن عليه غير الأردني شريطة أن يحضر من وزارة العمل ما يثبت أن عمله داخل الأردن خلال مدة شموله بالضمان كان بصورة قانونية.–(بترا)