“الضمان”: رسائل للمشتركين اختيارياً والمنشآت توضح سداد الاشتراكات

عمان- بدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بإرسال رسائل نصية على الأجهزة الخلوية المحمولة للمؤمن عليهم المشتركين اختيارياً وضباط ارتباط المنشآت المشمولة بالضمان الاجتماعي، لإشعارهم بسداد الدفعات المترتبة على اشتراكهم الاختياري أو اشتراكات العاملين بالمنشأة ورسائل أخرى تتضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي للمؤمن عليهم ترسل لهم بداية كل عام.

ودعت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، جميع المؤمن عليهم، المشتركين بصفة اختيارية، وضباط ارتباط المنشآت المعتمدين لديها إلى ضرورة التسجيل في موقع المؤسسة الإلكتروني، ليتم ارسال رسائل نصية لهم أسوة بالمسجلين والمحدثين لبياناتهم الشخصية.

وشدّدت المؤسسة على ضرورة إدخال البيانات عند التسجيل بشكل صحيح، بحيث يتم تضمين البيانات المطلوبة كافة، بدقة عالية عند التسجيل من رقم هاتف وبريد إلكتروني، وذلك حرصا على أن تكون الرسالة المرسلة هي لصاحب الحساب المسجل بالموقع.

ودعت المؤسسة الى ضرورة التواصل معها في حال وجود أي اختلاف في البيانات المرسلة إليهم من خلال النافذة الهاتفية على الرقم 065008080 أو مراجعة أقرب فرع للضمان الاجتماعي للمؤمن عليه.

–(بترا)