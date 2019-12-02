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“الضمان”: رفع سن التقاعد لا يشمل أي مشترك قبل 1/10/2019

منذ 15 دقيقة
الضمان الاجتماعي

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عمان – الغد – قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن التقاعد المبكر للمشتركين لأول مرة في الضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ 1 تشرين الأول لعام 2019 وهو تاريخ نفاذ القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي سيكون عند إكمال المؤمن عليه سن (55) سنة بالنسبة للذكور و(52) سنة بالنسبة للإناث مع نسبة خصم تبدأ من 22% للذكور، و25% للإناث.

وبين أن هذا التعديل برفع سن التقاعد لا يشمل أي مشترك له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي قبل تاريخ 1/10/2019، مبيناً أن العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر وصل إلى (117) ألف متقاعد يشكلون ما نسبته 48.7% من إجمالي متقاعدي الضمان.

ودعا الصبيحي المؤمن عليهم إلى عدم اللجوء للتقاعد المبكر إلا في الحالات الاضطرارية والاستمرار بالعمل إلى حين إكمال السن القانونية للتقاعد (سن الشيخوخة) وهي (60) سنة للذكور و(55) سنة للإناث وذلك من أجل تمكينهم من الحصول على راتب تقاعدي أفضل مع سنوات خدمة أطول.

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