الضمان ستوزع 100 ألف طرد غذائي لكبار السن ابتداء من السبت من المقبل

رانيا الصرايرة

عمان _ قال مدير مديرية الاعلام في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان المؤسسة ستقدم دعما عينيا لحوالي 100 الف اسرة غير مقتدرة ممن تضم فردا يبلغ عمره فوق السبعين عاما، حيث ستبدأ بتوزيع طرود غذائية تبلغ قيمتها المالية ما بين 40 الى 50 دينارا ومن المتوقع ان تكون كافية لتموين الاسر لمدة لا تقل عن شهر، ابتداء من السبت المقبل لتقوم القوات المسلحة بهذه المهمة.

وقال الصبيحي ل “الغد” ان المؤسسة بدأت منذ صباح اليوم باستقبال عشرات الاتصالات من الاسر التي لديها فرد عمره فوق السبعين عاما، بعد ان أعلنت المؤسسة امس قرارها بتقديم إعانات عينية عاجلة للمواطنين فوق سن السبعين من غير المقتدرين ممن يعيشون ظروفاً وأحوالاً معيشية صعبة، وبحاجة إلى مساعدات عاجلة على شكل مواد غذائية.

ويندرج هذا التوجّه ضمن إجراءات المؤسسة في تخفيف أعباء الأزمة الراهنة على المواطنين، وهو تنفيذ لأمر الدفاع رقم (1) لسنة 2020 الصادر عن دولة رئيس الوزراء بخصوص وقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان ومن ضمنها تخصيص 50% من إيراد تأمين الأمومة لغايات تقديم إعانات لغير المقتدرين من المرضى وكبار السن.

الصبيحي اكد ان طلبات الحصول على هذا الدعم التي تتم عبر الاتصال الهاتفي سواء من الشخص كبير السن او احد افراد عائلته، يتم فلترتها والتحقق من مدى حاجة الشخص للدعم، حيث ان الأسماء يتم تدقيقها لدى السجل الوطني الموحد.

بيد ان الصبيحي يؤكد ان هذا الدعم لا يقتصر فقط على من يتقاضون معونة من صندوق المعونة الوطنية، واي شخص فوق السبعين يستطيع الحصول عليه بحال تم التأكد من حاجته له.

وقال الصبيحي ” هذه ستكون المرحلة الأولى من هذا البرنامج، وبحال استمرت الازمة ندرس توسيع قائمة من سيحصلون على هذا الدعم، ونفكر جديا بفتحه للاسر التي فقد معيلها عمله، خاصة من يعملون في الاقتصاد غير المنظم”.

ودعا الصبيحي اي مواطن فوق سن السبعين وبحاجة إلى مساعدة وإعانة غذائية إلى التواصل مع مركز اتصال خدمات الضمان على أحد الرقمين:

065502626

065502615

من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً حيث ستقوم المؤسسة باستقبال طلباتهم والتحقق من مدى احتياجهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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