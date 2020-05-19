الضمان: شمول مشروط للمدارس الثانوية في القطاع الخاص ببرنامج تضامن 1

عمان- الغد- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عن استعدادها لشمول المدارس الثانوية في القطاع الخاص ببرنامج تضامن (1) مقابل أن يكون هناك خصم لرسوم شهر دراسي وشهري مواصلات للطلبة المستخدمين باصات المدارس.

وبيّنت المؤسسة أنها ستقوم بنشر أسماء المدارس أولاً بأول والتي تقدمت بطلبات الاستفادة من هذا البرنامج عبر كافة قنوات الاتصال والتواصل المختلفة حتى يتمكن أولياء الامور من متابعة استفادتهم من الخصومات التي تعهدت هذه المدارس بتقديمها مقابل شمولها ببرنامج تضامن (1)