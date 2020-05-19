آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الضمان”: صرف الدفعة الثانية لبرنامج مساند (2) و(3) قبل عيد الفطر

منذ 15 دقيقة
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن بدء صرف الدفعة الثانية من مستحقات برنامج مساند (2) المتضمن خدمة الصرف من الرصيد الادخاري لتأمين التعطل وبرنامج مساند (3) المتضمن خدمة الصرف من حساب تعويض الدفعة الواحدة، إضافة إلى صرف بدلات التعطل عن العمل والصرف من الرصيد الادخاري المقدمة قبل صدور أمر الدفاع (9) وذلك قبل عطلة عيد الفطر السعيد.
وبينت أن إجمالي عدد الأفراد الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من برنامج مساند (2) و (3) بلغ (66336) مؤمناً عليه حيثُ تم صرف المستحقات المالية للمستحقين منهم عن شهر نيسان الماضي وبدأت المؤسسة بصرف مستحقاتهم عن شهر أيار أيضاً قبل عيد الفطر.
وأضافت المؤسسة أن الوقت المعتاد لهذا الصرف عن شهر أيار هو بداية شهر حزيران ولكن المؤسسة اتخذت قراراً بصرفه خلال الشهر الحالي وقبل عيد الفطر لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم المختلفة بهذه المناسبة السعيدة وللتسهيل عليهم والتخفيف من التزاماتهم المالية خلال هذا الشهر وتماشياً مع التوجهات الحكومية بالتخفيف على المواطنين ما أمكن.

مقالات ذات صلة

شفاء أكبر معمرة بولندية من فيروس كورونا

منذ 27 دقيقة

هيئة الإستثمار: لن يتم استقبال المراجعين الا للحالات الضرورية

منذ 32 دقيقة

“المهندسين” توضح كيفية استخدام أجهزة التكييف مع ضمان عدم نقلها لكورورنا

منذ 47 دقيقة

رأفت علي يكتب: “كورونا” وغياب إستراتيجية الاتحاد يدفعان الكرة الأردنية نحو الهاوية

منذ 54 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock