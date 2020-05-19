“الضمان”: صرف الدفعة الثانية لبرنامج مساند (2) و(3) قبل عيد الفطر

عمان-الغد- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن بدء صرف الدفعة الثانية من مستحقات برنامج مساند (2) المتضمن خدمة الصرف من الرصيد الادخاري لتأمين التعطل وبرنامج مساند (3) المتضمن خدمة الصرف من حساب تعويض الدفعة الواحدة، إضافة إلى صرف بدلات التعطل عن العمل والصرف من الرصيد الادخاري المقدمة قبل صدور أمر الدفاع (9) وذلك قبل عطلة عيد الفطر السعيد.

وبينت أن إجمالي عدد الأفراد الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من برنامج مساند (2) و (3) بلغ (66336) مؤمناً عليه حيثُ تم صرف المستحقات المالية للمستحقين منهم عن شهر نيسان الماضي وبدأت المؤسسة بصرف مستحقاتهم عن شهر أيار أيضاً قبل عيد الفطر.

وأضافت المؤسسة أن الوقت المعتاد لهذا الصرف عن شهر أيار هو بداية شهر حزيران ولكن المؤسسة اتخذت قراراً بصرفه خلال الشهر الحالي وقبل عيد الفطر لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم المختلفة بهذه المناسبة السعيدة وللتسهيل عليهم والتخفيف من التزاماتهم المالية خلال هذا الشهر وتماشياً مع التوجهات الحكومية بالتخفيف على المواطنين ما أمكن.