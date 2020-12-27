“الضمان” تقرر صرف بدل التعطل عن العمل لمدة 6 أشهر

عمان-الغد- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه تقرر صرف بدل التعطل عن العمل برنامج مساند (1) لمدة (6) أشهر كحد أقصى وفقاً للبلاغ الصادر عن رئيس الوزراء، شريطة ان لا يكون الرصيد الادخاري للمستفيد في تأمين التعطل مديناً بنسبة (8%) من مجموع أجوره الخاضعة للضمان الاجتماعي بما فيها المبالغ والسلف التي حصل عليها سابقاً بموجب أوامر الدفاع الخاصة بالضمان أو أيّة مبالغ صُرفت دون وجه حق.

وبيّنت المؤسسة انه يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليه المشمول بتأمين التعطل عن العمل والذي انتهت خدماته من المنشأة التي كان يعمل بها.

وأوضحت المؤسسة أن المؤمن عليه الذي سبق واستفاد من برنامج مساند (1) بدل تعطل عن العمل ولم يتجاوز رصيده المدين (8%) بإمكانه التقدم بطلب بدل التعطل عن العمل من خلال الدخول لحسابه الشخصي على موقع المؤسسة الإلكتروني WWW.SSC.GOV.JO

ويصرف له بدل التعطل بنسبة (50%) من أجره الأخير الخاضع للضمان وبحد أقصى (350) دينار وحد أدنى (150) دينار شهرياً بصرف النظر عن حصوله على بدل تعطل عن العمل بموجب برنامج مساند (1) سابقاً.