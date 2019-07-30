الضمان: طرح عطاءات تأهيل فندق “كراون بلازا” في البترا وافتتاحه نهاية 2020

عمان-الغد- أكدت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، سعي الصندوق للدخول في شراكات طويلة الأجل مع مستثمرين محليين أو أجانب، في مشاريع البنية التحتية، والقطاعات الواعدة؛ كالسياحة والتعليم والصحة والطاقة.

وبينت السقاف، في محاضرة بعنوان “صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي: فرص نمو استثمارية”، استضافها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، مساء أول من أمس، أن صندوق استثمار أموال الضمان “يلتزم” ضمن سياسته الاستثمارية في إدارة موجوداته واستثماراته، لتحقيق عوائد استثمارية جيدة ضمن مستويات مخاطر مقبولة، بالإضافة إلى مساهمة تلك الاستثمارات بدورها التنموي في الاقتصاد الوطني.

واستعرضت السقاف، في المحاضرة التي أدارها مدير جمعية البنوك

د. عدلي قندح، أبرز مؤشرات الأداء المالي للصندوق منذ تأسيسه العام 2003، لغاية نهاية النصف الأول من العام الحالي، إلى جانب مشاريع الصندوق واستثماراته القائمة بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات كـ”البنوك، الطاقة، السياحة، التأجير التمويلي والمناطق التنموية”.

كما استعرضت السقاف مراحل اتخاذ القرار الاستثماري في الصندوق، لافتة إلى أن نتائج الدراسات المالية والفنية والقانونية لكل فرصة استثمارية، هي التي تحدد قبول الصندوق أو رفضه للاستثمار في أي فرصة متاحة، وبما يتماشى مع سياسته الاستثمارية.

وأكدت السقاف أن هذه المنظومة المتكاملة لدراسة أي فرصة استثمارية تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق القائمين على إدارة الصندوق بمختلف مستوياتهم والتي تتماشى مع القواعد الفضلى في الحاكمية الاستثمارية الرشيدة.

وتحدثت رئيس الصندوق عن استثمارات الصندوق في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة من خلال استثمارات متعددة في مجالي التوليد والتوزيع، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية وبقيمة استثمارات كلية تزيد على 100 مليون دينار.

وأوضحت أن الصندوق قد باشر مؤخرا، بإنشاء محطتي توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 10 ميجاواط لتغذية مبنى صندوق الاستثمار وفروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وكذلك الفنادق التي تملكها المؤسسة في مختلف محافظات المملكة.

وبينت السقاف، في هذا السياق، أن تنفيذ المشروع سيؤدي الى توفير نفقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يقارب 3.5 ملايين دينار سنويا، كما سيسترد الصندوق تكاليف المشروع خلال 3 سنوات.

وبحسبها، فقد تم طرح العطاءات الخاصة بتأهيل وتطوير فندق كراون بلازا/ البترا الذي سيتم افتتاحه أمام الزوار نهاية العام 2020.

وأكدت السقاف أن صندوق الاستثمار يحرص على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية والإدارة الرشيدة في أعماله وأنشطته الاستثمارية كافة؛ كالتمثيل في مجالس إدارة الشركات التي تسهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، للتأكد من حماية حقوق المساهمين في تلك الشركات، وبما يحقق مصلحة منتفعي الضمان.

كما أكدت أن الصندوق يعمل من خلال ممثليه في مجالس الإدارة بالتأكد من تحقيق الشركات أداء ماليا جيدا وتوزيعات نقدية سنوية، بالإضافة الى وجود منظومة متكاملة من التشريعات وأنظمة الرقابة المختلفة وسياسات منع تضارب المصالح.

وشددت السقاف على الدور المهم الذي يقوم به ممثلو الصندوق في مجالس إدارة الشركات، وهو ما يحتم علينا إيلاء أهمية كبيرة لآلية اختيارهم ومتابعة أعمالهم وتقييمها، مشيرة في هذا الإطار الى إصدار الصندوق الدليل الاسترشادي للممثلين في آذار (مارس) الماضي، فضلا عن عقد ورشتي عمل بهذا الخصوص.

واستعرضت أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للصندوق للأعوام 2019-2021 والتطلعات المستقبلية للصندوق للاستثمار في مشاريع ذات عائد مجد وضمن مستويات المخاطر المقبولة، وأبرزها الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المطروحة على المستوى الوطني في قطاعات التعليم والصحة والسياحة والطاقة، بالإضافة الى الاستثمار في أدوات الدخل الثابت والتي تعد من الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر وذات عوائد مجدية ومضمونة.

تجدر الإشارة إلى أن موجودات الصندوق نمت بنسبة 5 % منذ بداية العام لتصل الى 10.7 مليارات دينار كما في نهاية شهر 6/2019 مقارنة مع 10.2 مليار دينار نهاية العام الماضي. كما نمت أرباح الصندوق بنسبة 24 % لتصل الى 321.6 مليون دينار كما في 30/6/2019 مقارنة مع 260.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتعد “شومان”؛ ذراع البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية والثقافية، وهي مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.