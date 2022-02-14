الضمان: عدد المنشآت المستفيدة من “استدامة المرن” قليل جداً

قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، إن عدد المنشآت المستفيدة من برنامج “استدامة المرن” قليل جداً.

وأوضح في حديثه لـ “هلا أخبار”، أن شروط الاستفادة من البرنامج ليست سهلة، وأن المؤسسة تبحث عن المنشآت المتضررة بشكل كبير، وبالتالي أي منشأة تحقق ربحا لن تستفيد من الدعم.

وأشار إلى أن المنشآت التي يمكن لها التقدم بطلبات استفادة من برنامج “استدامة المرن”، هي التي سبق لها وأن استفادت من برنامج “تعافي”، أو تلك التي لم تستفِد من أيٍ من برامج المؤسسة.

وبيّن أن الاستفادة من برنامج “استدامة المرن”، تتطلب تقديم طلب على منصة المؤسسة، تتضمن تحميل البيانات المالية المطلوبة.

ولفت إلى أن المنشآت التي استفادت العام الماضي من برنامج “استدامة”، ستبقى قابلة للاستفادة منه حتى حزيران المقبل.

وكان رئيس جمعية فنادق العقبة صلاح البيطار، قد أكد في حديثه لـ “هلا أخبار”، في وقت سابق، بأن عوائق تقف أمام فنادق العقبة للاستفادة من برنامج “استدامة المرن” الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال المجالي في هذا الخصوص، إنه يتم دراسة أوضاع كل منشأة، وأي فندق تنطبق عليه المعايير التي تقررها لجنة أمر الدفاع، سيستفيد من الدعم.-(هلا اخبار)