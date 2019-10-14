“الضمان”: لا تقديم حاليا لطلبات السحب من رصيد التعطل لغايات التعليم والعلاج

عمان- الغد- صرّح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أنه لم يتم بعد إطلاق خدمة السحب من رصيد التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج بسبب عدم الانتهاء من النظام الآلي الذي سيتم تقديم طلبات السحب من خلاله، مبيناً أن الموعد الذي كانت المؤسسة قد حدّدته سابقاً وهو منتصف شهر تشرين الأول الحالي تم تأجيله إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه في فترة قريبة.

وأضاف أنه حالما يتم الانتهاء من النظام وفحصه بشكل نهائي سيُصار إلى الإعلان عن موعد بدء استقبال طلبات المؤمن عليهم.

وتمنّى الصبيحي على كافة المؤمّن عليهم المتوقع استفادتهم من هذه المنفعة التأمينية الجديدة عدم مراجعة فروع المؤسسة لهذه الغاية، لأن الخدمة ستكون إلكترونية بالكامل تُقدّم من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة متضمنة كافة التفاصيل المتعلقة بذلك بما فيها رصيد المؤمن عليه في حساب التعطل عن العمل.