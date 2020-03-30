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“الضمان”: مساعدات عينية وليس رواتب لعمال المياومة غير المقتدرين (رابط)

منذ 33 دقيقة
مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي- (أرشيفية- تصوير: ساهر قدارة)
مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي- (أرشيفية- تصوير: ساهر قدارة)

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عمان- الغد- نفى الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ما يتم تداوله من قبل البعض حول إطلاق مؤسسة الضمان الاجتماعي منصة إلكترونية لتسجيل مَنْ ليس لهم رواتب، وكذلك لعمّال المياومة لكي تدفع لهم راتباً بقيمة (250) ديناراً، مؤكداً أن هذه المعلومة غير صحيحة على الإطلاق، وأن دفع رواتب لعمال المياومة أو غيرهم من قبل مؤسسة الضمان أمر غير وارد إطلاقاً.

وقال إن المؤسسة توجّهت لعمّال المياومة غير المقتدرين ودَعَتهم لتقديم طلباتهم عبر منصة إلكترونية تم إطلاقها الاسبوع الماضي عبر بوابة الضمان الإلكترونية من أجل تخفيف الأعباء عليهم من خلال تقديم مساعدات عينية (طرود غذائية) للمستحقين منهم، وذلك من خلال الرابط التالي: https://service1.ssc.gov.jo/sscaid/

وأشار إلى أن المؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص مشمولون بتأمين التعطل عن العمل، وبالتالي في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه وكان لديه فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن 36 اشتراكاً فبإمكانه أن يتقدّم لمؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال البوابة الإلكترونية على موقع المؤسسة الالكتروني بطلب الحصول على بدل التعطل عن العمل، أو من خلال تطبيق المؤسسة على الهاتف الذكي باسم الضمان الاجتماعي الأردني.

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