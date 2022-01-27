“الضمان”: نتابع قضية عامل توفي أثناء عمله في الظروف الجوية السائدة

أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بأنها تتابع باهتمام بالغ قضية السائق العامل في أمانة عمان الكبرى والذي توفي يوم أمس أثناء قيامه بعمله خلال الظروف الجوية التي تؤثر على المملكة.

وأضافت المؤسسة في بيان صحفي اليوم، بأن سجّلاتها تشير إلى أن السائق المتوفى مشترك حالياً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال عمله في أمانة عمان، مؤكدةً متابعتها مع الأمانة لتزويد المؤسسة بكافة الوثائق اللازمة لغايات السير بإجراءات تخصيص راتب الوفاة الإصابية لذوي المتوفى. وأضافت المؤسسة، أن المتوفى له فترات اشتراك تتيح لورثته الحصول على راتب الوفاة الطبيعية في حال لم تكن الوفاة ناتجة عن إصابة العمل. وأكدت المؤسسة، أنها ستقوم بكافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع أمانة عمان بخصوص حادث العمل الذي أودى بحياة السائق، معربةً عن أسفها للحادث الذي أودى بحياة المرحوم، كما تتقدم المؤسسة بأحر التعازي والمواساة لأهل المرحوم وذويه. – بترا