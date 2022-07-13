“الضمان” يتيح للدوائر والمؤسسات الاستفادة من خدمة “آيبانك”

أفصح مدير إدارة نظم المعلومات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد الحوامدة عن فتح المجال لكافة الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة للاستفادة من خدمة التزويد الالكتروني لأرقام الحسابات البنكية (IBAN) من خلال خدمة “آيبانك” لتمكينها من تحويل أي مبالغ ومستحقات مالية للمواطنين على حساباتهم البنكية الموثقة بشكل آلي، مشيراً إلى أن جميع البنوك العاملة في المملكة مشاركة بهذه الخدمـة.

ووضح الحوامدة بأن تزويد هذه الجهات بأرقام الحسابات البنكية سيكون مرتبط بوجود حقوق مالية للمواطن لدى هذه الجهات، ولغايات الاستفادة من هذه الخدمـة بَين الحوامدة أن أي وزارة أو دائرة بإمكانها التقدم بطلب الاستفادة في إدارة نظم المعلومات لدى المؤسسة.

وحول خدمة آيبانك، أشار الحوامدة أن عدد الحسابات البنكية التي وردت إلى قواعد بيانات المؤسسة تجاوزت (700) ألف رقم حساب وذلك منذ إطلاق الخدمة قبل أقل من عامين، وبين بأن هذه الخدمة هي الأولى من نوعها من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.