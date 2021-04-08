“الضمان” يصرف الدفعة المقدمة من الراتب التقاعدي الاثنين المقبل

عمان- قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي إن الدفعة المقدمة من الراتب التقاعدي عن شهر نيسان ستكون في الحسابات البنكية يوم الاثنين المقبل.

وأوضح المجالي في تصريح صحفي اليوم الخميس أن تحويل المؤسسة للدفعة المقدمة من الراتب التقاعدي عن شهر نيسان يأتي مع حلول شهر رمضان المبارك لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم في الشهر الفضيل.

وبين أن مقدار الدفعة سيكون بواقع 25 بالمئة من صافي الراتب للمتقاعدين وبحد أعلى 250 دينارا، أما الصرف للورثة المستحقين ولورثة المتقاعدين فسيكون بنسبة 50 بالمئة من الراتب الصافي وبحد أقصى 250 دينارا.

بترا