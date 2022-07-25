“الضمان” يعلن رقم عبر “واتسآب” لاستقبال شكاوى العاملين غير المشمولين بالمؤسسة

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن توفيرها رقم واتس اب لاستقبال شكاوى العاملين غير المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأوضحت المؤسسة بأن أي عامل على أرض المملكة غير مشمول بالضمان الاجتماعي بإمكانه اليوم إرسال اسم الشركة أو المؤسسة التي يعمل لديها على واتس اب رقم (0793117117) ويتم التعامل مع البيانات بسرية تامة تجنباً لتعرض العامل لأي نوع من الضغوطات من قبل المنشأة التي يعمل لديها.

ووجهت المؤسسة دعوتها لكافة العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي للاستفادة من هذه الخدمة، مؤكدةً أنها ستقوم بإجراءات المتابعة والتفتيش والتحقق من البيانات الواردة إليها وشمولهم بالضمان الاجتماعي.