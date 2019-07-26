“الضمان” يفتح أبوابه غدا لضباط ارتباط المنشآت لتحديث بياناتهم

عمان – أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن فروع المؤسسة ستفتح أبوابها يوم غد السبت من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً لاستقبال ضباط ارتباط المنشآت المسجلة في الضمان لتمكينهم من تحديث بياناتهم لدى المؤسسة.

وأكد أهمية مبادرة كل ضابط ارتباط مع الضمان إلى مراجعة فروع المؤسسة لإجراء عملية التحديث بالسرعة الممكنة، مشيرا الى أن المؤسسة ستقوم بحظر جميع خدماتها عن المنشآت التي لم تقم بتحديث بيانات ضباط ارتباطها بعد انتهاء الفترة التي أعلنت عنها سابقاً والتي بدأت في 23 حزيران الماضي وتنتهي بتاريخ 31 / 7 /2019 ، وبصرف النظر عن أي تحديثات سابقة قامت بها المنشأة على بيانات ضابط ارتباطها قبل هذه الفترة.

وأوضح الصبيحي ان هذا التحديث سيوفر لضباط الارتباط التحقق من البيانات الواردة من المنشأة لمؤسسة الضمان بأنها معتمدة وصحيحة، بالإضافة إلى توثيق صلة التواصل بين المؤسسة وضباط ارتباط المنشآت المعتمدين بهدف تزويد المنشآت بأهم وآخر المستجدات والتعليمات والإجراءات الجديدة الصادرة عن المؤسسة ووضعهم بصورة مباشرة حول أخر الأخبار الصادرة عنها.-(بترا)